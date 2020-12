Chiamate e videochiamate su WhatsApp Web e Desktop: prime segnalazioni (Di giovedì 17 dicembre 2020) Quanti di voi utilizzano WhatsApp Web e Desktop? Tanti, o forse anche tutti. Ebbene, sappiate che i servizi presto si arricchiranno di una funzionalità particolarmente gradita, specie in questo periodo di forti restrizioni natalizie che ci accingiamo a vivere. Come riportato da ‘WABetaInfo‘, sarà possibile effettuare e ricevere Chiamate e videoChiamate su WhatsApp Web e Desktop. I primi utenti hanno già iniziato a ricevere l’opzione, seppur in beta: ci vorrà ancora del tempo per mettere a punto le Chiamate e le videoChiamate le versioni di cui sopra, ma il percorso risulta ormai ben avviato (a distanza di un biennio da che si è iniziato a parlarne). Volete verificare se avete ricevuto anche voi la funzione? Selezionate una chat qualsiasi e ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Quanti di voi utilizzanoWeb e? Tanti, o forse anche tutti. Ebbene, sappiate che i servizi presto si arricchiranno di una funzionalità particolarmente gradita, specie in questo periodo di forti restrizioni natalizie che ci accingiamo a vivere. Come riportato da ‘WABetaInfo‘, sarà possibile effettuare e riceveree videosuWeb e. I primi utenti hanno già iniziato a ricevere l’opzione, seppur in beta: ci vorrà ancora del tempo per mettere a punto lee le videole versioni di cui sopra, ma il percorso risulta ormai ben avviato (a distanza di un biennio da che si è iniziato a parlarne). Volete verificare se avete ricevuto anche voi la funzione? Selezionate una chat qualsiasi e ...

