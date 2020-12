Zack Snyder' s Justice League avrà una scena dopo i titoli di coda? La risposta del regista

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)chiarisce il dubbio sulla possibile esistenza di unapost-credits in's. Sono in molti a fan a chiedersi se'sunadi. Ladela tale quesito non si è fatta attendere ed è un secco "No". Nel corso di un q&a coi fan sul social network Vero,ha smentito l'esistenza di unapost-credits nel suo's, in arrivo su ...