Test rapidi in azienda, il modello Consulcesi ai tempi del Covid (Di mercoledì 16 dicembre 2020) «In questo momento le aziende hanno una responsabilità enorme verso la società: oltre a rimanere operativi per non fermare l'economia, devono garantire ai loro dipendenti di lavorare nelle migliori condizioni possibili e soprattutto in sicurezza». È il messaggio lanciato da Simona Gori, direttore generale di Consulcesi, realtà leader nella tutela e nella formazione del personale sanitario, che ha investito molto in sicurezza e welfare aziendale subito dopo l'inizio della pandemia. Dall'inizio della pandemia da Covid-19, Consulcesi si è subito organizzata per mettere in sicurezza gli uffici, adottando prontamente tutte le raccomandazioni del ministero della Salute e prevedendo anche strumenti aggiuntivi per la prevenzione di eventuali contagi. Sono stati acquistati sanificatori per ambienti generatori di ozono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) «In questo momento le aziende hanno una responsabilità enorme verso la società: oltre a rimanere operativi per non fermare l'economia, devono garantire ai loro dipendenti di lavorare nelle migliori condizioni possibili e soprattutto in sicurezza». È il messaggio lanciato da Simona Gori, direttore generale di, realtà leader nella tutela e nella formazione del personale sanitario, che ha investito molto in sicurezza e welfarele subito dopo l'inizio della pandemia. Dall'inizio della pandemia da-19,si è subito organizzata per mettere in sicurezza gli uffici, adottando prontamente tutte le raccomandazioni del ministero della Salute e prevedendo anche strumenti aggiuntivi per la prevenzione di eventuali contagi. Sono stati acquistati sanificatori per ambienti generatori di ozono ...

RegioneER : #Coronavirus In @RegioneER 1.238 nuovi positivi, di cui 632 asintomatici da controlli regionali. 1.511 i guariti.… - ItaliaViva : I nostri ragazzi sono stati privati della didattica in presenza e della socialità. Le scuole non hanno mai rapprese… - brunieradino : @zaiapresidente Se i test rapidi non fossero affidabili, come dice #crisanti, si spiegherebbe perché non si control… - TheBanale : RT @m4gny: Servono test rapidi, ma quelli di Rorschach, perché è evidente ormai che il problema è psichico. - Angela23763271 : RT @GToccafondi: Dopo 100 giorni di chiusura, il 7 gennaio le scuole vanno riaperte. Il governo decida e gli esperti del #Cts prima di dich… -