Kid Cudi torna con “Man of the moon III | The Chosen”

MasterMoziah : - kmil201 : Kid Cudi - Mr. solo dolo 3. >>> - _PL_ : @gustjacques_ Kid cudi novo - just_alethings : RT @WinnieTranscend: Cudi Zone - Kid Cudi - the_sauce_god_ : @cresp_ez Kid Cudi finally changed Mr. Solo Dolo III to Solo Dolo, Pt. III lol -

Ultime Notizie dalla rete : Kid Cudi

Kid Cudi ha appena pubblicato Man On The Moon III: The Chosen, terzo capitolo della fortunata serie discografica Man On The Moon, nonché settimo album in studio del rapper statunitense. Cudi pubblica ...“Man On The Moon III: The Chosen” è il terzo capitolo della trilogia sonora “Man On The Moon” di Kid Cudi. Il disco chiude di fatto questo viaggio verso la Luna del rapper iniziato nel 2009 con il suo ...