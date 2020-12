Handanovic: “E’ stata una partita equilibrata, decisa da un episodio” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nel post-partita di Inter-Napoli, il portiere nerazzurro Handanovic ha parlato a Sky. “Era una partita equilibrata, molto tattica, nessuno si voleva scoprire. Quando si incontrano squadre che lottano per il vertice l’importante è non perderle, ma se le vinci ti dà più forza e motivazione. partita equilibrata decisa da un episodio, poteva andare bene a loro, stavolta l’abbiamo spuntata noi, ci godiamo i tre punti”. Siete a un punto dalla vetta: “Le prestazioni ci sono state, in campionato continuiamo a vincere, dobbiamo continuare così. Oggi la classifica non conta nulla, però bisogna stare sempre su”. Oggi con le tue parate importanti hai permesso all’Inter di vincere: “Sono il capitano, devo essere chi mette la fascia per la squadra nei momenti ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nel post-di Inter-Napoli, il portiere nerazzurroha parlato a Sky. “Era una, molto tattica, nessuno si voleva scoprire. Quando si incontrano squadre che lottano per il vertice l’importante è non perderle, ma se le vinci ti dà più forza e motivazione.da un, poteva andare bene a loro, stavolta l’abbiamo spuntata noi, ci godiamo i tre punti”. Siete a un punto dalla vetta: “Le prestazioni ci sono state, in campionato continuiamo a vincere, dobbiamo continuare così. Oggi la classifica non conta nulla, però bisogna stare sempre su”. Oggi con le tue parate importanti hai permesso all’Inter di vincere: “Sono il capitano, devo essere chi mette la fascia per la squadra nei momenti ...

