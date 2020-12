Francia, ex nunzio apostolico Ventura condannato per aggressioni sessuali (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'ex nunzio apostolico in Francia, Luigi Ventura, è stato condannato dal tribunale di Parigi a otto mesi di prigione con la condizionale per 'aggressioni sessuali'. Lo scrive Le Figaro, ricordando che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'exin, Luigi, è statodal tribunale di Parigi a otto mesi di prigione con la condizionale per ''. Lo scrive Le Figaro, ricordando che ...

Ultime Notizie dalla rete : Francia nunzio Vaticano, molestie sessuali: il tribunale di Parigi condanna l'ex nunzio Ventura, cinque vittime Il Messaggero Vaticano, molestie sessuali: il tribunale di Parigi condanna l'ex nunzio Ventura, cinque vittime

Città del Vaticano - Il verdetto arrivato dal tribunale di Parigi è di condanna per l'ex nunzio apostolico in Francia, Luigi Ventura, ritenuto colpevole di per aver ...

