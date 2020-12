Dal Parlamento Ue via libera definitivo al bilancio 2021-2027 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Parlamento Europeo ha dato il suo consenso al prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP). Il testo sul bilancio a lungo termine dell’UE per il periodo 2021-2027, concordato con il Consiglio il 10 novembre, è stato approvato con 548 voti favorevoli, 81contrari e 66 astensioni.“L’aumento – si legge in una nota del Parlamento – è il risultato degli sforzi negoziali del Parlamento per dare impulso a 10 programmi faro dell’UE nei prossimi sette anni, per proteggere meglio i cittadini dalla pandemia COVID-19, fornire opportunità alla prossima generazione e preservare i valori europei. Grazie a questo compromesso, in termini reali, il Parlamento europeo triplica la dotazione per EU4Health, assicura l’equivalente di un anno supplementare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – IlEuropeo ha dato il suo consenso al prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP). Il testo sula lungo termine dell’UE per il periodo, concordato con il Consiglio il 10 novembre, è stato approvato con 548 voti favorevoli, 81contrari e 66 astensioni.“L’aumento – si legge in una nota del– è il risultato degli sforzi negoziali delper dare impulso a 10 programmi faro dell’UE nei prossimi sette anni, per proteggere meglio i cittadini dalla pandemia COVID-19, fornire opportunità alla prossima generazione e preservare i valori europei. Grazie a questo compromesso, in termini reali, ileuropeo triplica la dotazione per EU4Health, assicura l’equivalente di un anno supplementare ...

