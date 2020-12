Benevento-Lazio 1-1, Schiattarella risponde a Immobile (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Finisce 1-1 la sfida tra Benevento e Lazio, secondo anticipo della dodicesima giornata di Serie A. Il derby tra i fratelli Inzaghi si apre con un gol-capolavoro di Immobile al 25', ma al termine di un primo tempo dominato dai biancocelesti, i sanniti trovano il pari con Schiattarella (45'). Nella ripresa ci provano entrambe le squadre, ma i ritmi calano e le occasioni scarseggiano. Nel finale espulso lo stesso Schiattarella per un brutto fallo su Correa.Prossimo turno (dodicesima giornata): Udinese-Crotone 0-0, Benevento-Lazio 1-1; mercoledì 16/12 ore 18.30 Juventus-Atalanta; ore 20.45 Juventus-Atalanta, Fiorentina-Sassuolo, Genoa-Milan, Verona-Sampdoria, Inter-Napoli, Parma-Cagliari, Spezia-Bologna; giovedì ore 20.45 Roma-TorinoClassifica: Milan 27, Inter 24, Napoli, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Finisce 1-1 la sfida tra, secondo anticipo della dodicesima giornata di Serie A. Il derby tra i fratelli Inzaghi si apre con un gol-capolavoro dial 25', ma al termine di un primo tempo dominato dai biancocelesti, i sanniti trovano il pari con(45'). Nella ripresa ci provano entrambe le squadre, ma i ritmi calano e le occasioni scarseggiano. Nel finale espulso lo stessoper un brutto fallo su Correa.Prossimo turno (dodicesima giornata): Udinese-Crotone 0-0,1-1; mercoledì 16/12 ore 18.30 Juventus-Atalanta; ore 20.45 Juventus-Atalanta, Fiorentina-Sassuolo, Genoa-Milan, Verona-Sampdoria, Inter-Napoli, Parma-Cagliari, Spezia-Bologna; giovedì ore 20.45 Roma-TorinoClassifica: Milan 27, Inter 24, Napoli, ...

