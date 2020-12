Viola il lockdown e attraversa il mare per andare dalla sua compagna. La polizia lo arresta (Di martedì 15 dicembre 2020) Un papà è stato arrestato per aver attraversato un lembo di mare su una moto d’acqua per andare a trovare la sua partner. Come riportato dal Daily Star Online, Dale McLaughlan, 28 anni, ha Violato le restrizioni anti-Covid compiendo il viaggio da Whithorn, città della Scozia sud-occidentale, all’Isola di Man. Il fatto risale a venerdì 11 dicembre. Il 28enne era convinto di completare il viaggio in una quarantina di minuti, ma aveva fatto male i suoi conti, dato che sono servite 4 ore e mezza per raggiungere l’Isola di Man. Il tribunale dell’isola ha accertato che McLaughlan, una volta giunto sull’Isola, ha camminato per altre 15 miglia (circa 24 km) fino alla città di Douglas, dove vive la sua compagna. McLaughlan aveva già ricevuto un pass di quattro settimane per ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 15 dicembre 2020) Un papà è statoto per averto un lembo disu una moto d’acqua pera trovare la sua partner. Come riportato dal Daily Star Online, Dale McLaughlan, 28 anni, hato le restrizioni anti-Covid compiendo il viaggio da Whithorn, città della Scozia sud-occidentale, all’Isola di Man. Il fatto risale a venerdì 11 dicembre. Il 28enne era convinto di completare il viaggio in una quarantina di minuti, ma aveva fatto male i suoi conti, dato che sono servite 4 ore e mezza per raggiungere l’Isola di Man. Il tribunale dell’isola ha accertato che McLaughlan, una volta giunto sull’Isola, ha camminato per altre 15 miglia (circa 24 km) fino alla città di Douglas, dove vive la sua. McLaughlan aveva già ricevuto un pass di quattro settimane per ...

