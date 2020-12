Servizi in fibra a 2,5 Gbps in 30 città: la scommessa di Fastweb nel 2021 (Di martedì 15 dicembre 2020) Fastweb NeXXt Generation 2025 è il nuovo piano nazionale della compagnia telefonica, che punta a potenziare la copertura dei Servizi di connettività internet per le famiglie. Nello specifico la promessa da qui a cinque anni è di mettere a disposizione di tutte le famiglie e le imprese una connettività di tipo gigabit sfruttando tutte le tecnologie a disposizione: fixed wireless, fibra residenziale e 5G mobile. Senza contare l’impegno sulla trasparenza, che rimane uno dei capisaldi – insieme a leadership tecnologica e responsabilità sociale – dell’intero progetto. Rete Ultra Fwa L’amministratore delegato di Fastweb, Alberto Calcagno, durante la conferenza stampa ha sottolineato che per la prima volta in Italia (e fra le prime in Europa) verrà attivata una rete Ultra Fwa basata su frequenze 5G con velocità fino a 1 ... Leggi su wired (Di martedì 15 dicembre 2020)NeXXt Generation 2025 è il nuovo piano nazionale della compagnia telefonica, che punta a potenziare la copertura deidi connettività internet per le famiglie. Nello specifico la promessa da qui a cinque anni è di mettere a disposizione di tutte le famiglie e le imprese una connettività di tipo gigabit sfruttando tutte le tecnologie a disposizione: fixed wireless,residenziale e 5G mobile. Senza contare l’impegno sulla trasparenza, che rimane uno dei capisaldi – insieme a leadership tecnologica e responsabilità sociale – dell’intero progetto. Rete Ultra Fwa L’amministratore delegato di, Alberto Calcagno, durante la conferenza stampa ha sottolineato che per la prima volta in Italia (e fra le prime in Europa) verrà attivata una rete Ultra Fwa basata su frequenze 5G con velocità fino a 1 ...

