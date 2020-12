Formula 3, Arthur Leclerc correrà con la Prema (Di martedì 15 dicembre 2020) Arthur Leclerc nella prossima stagione sarà un pilota del Team Prema di Formula 3. Il ventenne, fratello di Charles fa parte della Ferrari Driver Academy e compie il salto di categoria dopo la buona stagione nell’Europeo Formula Regional, campionato che ha chiuso al secondo posto dietro Gianluca Petecof. “Sono davvero contento di annunciare il mio passaggio in F3. Sarà il mio secondo anno con loro e abbiamo stabilito un rapporto speciale. Sarà una sfida completamente nuova per me, molti più piloti in griglia e un format per il weekend che sembra davvero eccitante! Non vedo l’ora che inizi la stagione”. Le parole del monegasco. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 dicembre 2020)nella prossima stagione sarà un pilota del Teamdi3. Il ventenne, fratello di Charles fa parte della Ferrari Driver Academy e compie il salto di categoria dopo la buona stagione nell’EuropeoRegional, campionato che ha chiuso al secondo posto dietro Gianluca Petecof. “Sono davvero contento di annunciare il mio passaggio in F3. Sarà il mio secondo anno con loro e abbiamo stabilito un rapporto speciale. Sarà una sfida completamente nuova per me, molti più piloti in griglia e un format per il weekend che sembra davvero eccitante! Non vedo l’ora che inizi la stagione”. Le parole del monegasco. SportFace.

