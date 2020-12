Fabio Volo e Fedez, volano stracci dopo la beneficenza: il botta e risposta web (VIDEO) (Di martedì 15 dicembre 2020) Fedez con la sua beneficenza tramite Twitch ha ottenuto moltissime critiche per il “cattivo gusto”. Ieri Selvaggia Lucarelli ed oggi anche Fabio Volo. L’attore e speaker radiofonico, questa mattina durante “Il Volo del Mattino” non è stato di certo clemente. Fabio Volo e Fedez, volano stracci dopo la beneficenza Io divento matto, perché poi ci... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 15 dicembre 2020)con la suatramite Twitch ha ottenuto moltissime critiche per il “cattivo gusto”. Ieri Selvaggia Lucarelli ed oggi anche. L’attore e speaker radiofonico, questa mattina durante “Ildel Mattino” non è stato di certo clemente.laIo divento matto, perché poi ci... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

repubblica : Fabio Volo contro Fedez: 'La beneficienza si fa in silenzio' - LaStampa : Fabio Volo contro Fedez: “La beneficenza si fa in silenzio” - ica_potter07 : RT @xcorcordium: sto morendo, adesso se avete ancora da ridire davvero SOTTERRATEVI che fate più bella figura #Fedez specialmente tu fabio… - DrAleCat : @Corriere Fabio Volo, ma perché è ancora in giro? Mi ricordo ancora la sua prima trasmissione su radio Capital ed e… - DoraEbasta : Volevo dire una cosa a Fabio Volo: ' MA 'N CE ROMPE ER CAZZO.' #FabioVolo #Fedez -