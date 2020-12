Daydreamer, una Protagonista picchiata dal Compagno: la Denuncia su Instagram (Di martedì 15 dicembre 2020) Sevcan Yasar, la perfida Aylin di Daydreamer, ha condiviso su Instagram le foto delle violenze subite dal Compagno che ha trovato il coraggio di Denunciare. Leggi su comingsoon (Di martedì 15 dicembre 2020) Sevcan Yasar, la perfida Aylin di, ha condiviso sule foto delle violenze subite dalche ha trovato il coraggio dire.

