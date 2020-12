Curva dei contagi in discesa, ma ancora boom di decessi (Di martedì 15 dicembre 2020) Martina Piumatti I morti tornano oltre quota 800. Rezza: "Ripresa dell'epidemia imponente". Record in Veneto: 165 morti in 24 ore Sono 14.884 i nuovi contagi di martedì 15 dicembre, a fronte di 162.880 tamponi processati. In risalita i morti: sono 846, contro i 491 di ieri. Le terapie intensive calano di 92 unità (in totale ora sono 3.003), mentre i ricoveri in regime ordinario scendono di 423 unità (ora in totale sono 27.342). Il rapporto positivi/tamponi scende al 9,1%. "Purtroppo abbiamo un dato dei morti molto elevato, 846. Ieri erano 491, queste fluttuazioni sono dovute probabilmente anche a problemi di segnalazione più o meno tempestiva, ma 846 è un dato veramente ancora drammatico. Significa che il numero di persone infettate è veramente elevato in questi due tre mesi. C'è stata una ripresadell'epidemia veramente imponente". Lo ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 dicembre 2020) Martina Piumatti I morti tornano oltre quota 800. Rezza: "Ripresa dell'epidemia imponente". Record in Veneto: 165 morti in 24 ore Sono 14.884 i nuovidi martedì 15 dicembre, a fronte di 162.880 tamponi processati. In risalita i morti: sono 846, contro i 491 di ieri. Le terapie intensive calano di 92 unità (in totale ora sono 3.003), mentre i ricoveri in regime ordinario scendono di 423 unità (ora in totale sono 27.342). Il rapporto positivi/tamponi scende al 9,1%. "Purtroppo abbiamo un dato dei morti molto elevato, 846. Ieri erano 491, queste fluttuazioni sono dovute probabilmente anche a problemi di segnalazione più o meno tempestiva, ma 846 è un dato veramentedrammatico. Significa che il numero di persone infettate è veramente elevato in questi due tre mesi. C'è stata una ripresadell'epidemia veramente imponente". Lo ...

