Caso Vivendi, perché non è più una pura fantasia una fusione Mediaset-Telecom (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Consiglio di Stato smentisce il Tar e annulla la delibera Consob che aveva stabilito la sussistenza del controllo di fatto su Telecom da parte di Vivendi. Ecco le conseguenze

L'Agcom ha aperto un'istruttoria su Vivendi in base a quanto previsto dalla cosiddetta norma 'anti-scalate'. Stessa istruttoria su Sky ... AGCOM: AVVIATE DUE ISTRUTTORIE NEI CONFRONTI DI VIVENDI-TELECOM ITALIA-MEDIASET E SKY ITALIAN HOLDINGS

Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella seduta odierna, ha deliberato a maggioranza l’avvio di due istruttorie in applicazione dell’art. 4 bis del decreto 125/2020, norma ... L'Agcom ha aperto un'istruttoria su Vivendi in base a quanto previsto dalla cosiddetta norma 'anti-scalate'. Stessa istruttoria su Sky ...Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella seduta odierna, ha deliberato a maggioranza l’avvio di due istruttorie in applicazione dell’art. 4 bis del decreto 125/2020, norma ...