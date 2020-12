Bce | svolta mini sui dividendi delle banche | le più solide potranno riprenderle a distribuirli dal 2021

(Di martedì 15 dicembre 2020) La Banca centrale europea allenta la sua stretta suibancari, a cui aveva posto una sorta di diktat visto i tempi difficili che viviamo e che vivremo. Francoforte, che vigila sulle 113più importanti dell’area euro, ha affermato che nelgli azionistipiùpercepire modesti. Gli istituti di creditodistribuire ai soci al massimo il 15% dei loro utili del biennio e non oltre lo 0,2% del capitale. Francoforte invita comunque ad una “estrema moderazione” nella distribuzione dei profitti. Adelante, Pedro, con juicio. La Bce è comunque pronta a fare retromarcia, qualora le condizioni dovessero peggiorare più del previsto. La scorsa settimana la banca centrale inglese ha ...

Il 2021 segnerà una svolta storica per l'Istituto Universitario Europeo. Dopo un rinvio dovuto all'emergenza Covid, la School of Transnational Governance che ho il piacere di dirigere si trasferirà fi ...