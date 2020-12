Barbara d’Urso «scioccata» per un ragazzo a Pomeriggio 5: «Devi mettere la mascherina» (Video) (Di martedì 15 dicembre 2020) Barbara d’Urso si arrabbia a Pomeriggio 5? Se così non è poco ci manca. Sembra infatti che, nella puntata di oggi, martedì 15 dicembre 2020, la conduttrice di Canale 5 abbia sbottato per un ragazzo collegato da Milano. Il motivo? Nonostante la situazione sanitaria in cui versa il Paese, il giovane, in collegamento insieme ad altri ragazzi, si è mostrato in diretta tv senza mascherina. Un gesto che avrebbe fatto arrabbiare non poco la “padrona di casa”, che infatti ha subito riportato all’ordine, e con frasi dal tono, almeno all’apparenza, decisamente imperativo: «Devi mettere la mascherina»; «Sono scioccata»; «Ancora non capiscono. Che altro bisogna fare?». Pomeriggio 5, Barbara ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 15 dicembre 2020)si arrabbia a5? Se così non è poco ci manca. Sembra infatti che, nella puntata di oggi, martedì 15 dicembre 2020, la conduttrice di Canale 5 abbia sbottato per uncollegato da Milano. Il motivo? Nonostante la situazione sanitaria in cui versa il Paese, il giovane, in collegamento insieme ad altri ragazzi, si è mostrato in diretta tv senza. Un gesto che avrebbe fatto arrabbiare non poco la “padrona di casa”, che infatti ha subito riportato all’ordine, e con frasi dal tono, almeno all’apparenza, decisamente imperativo: «la»; «Sono»; «Ancora non capiscono. Che altro bisogna fare?».5,...

