Among Us approda oggi su Nintendo Switch!

(Di martedì 15 dicembre 2020) Durante la diretta Indie World in cuiha presentato diversi giochi indipendenti disponibili già da adesso o prossimamente sulla sua console ibridaSwitch, la società ha annunciato l'arrivo nella giornata didiUs. Sebbene sia stato originariamente pubblicato nel 2018,Us è stato uno dei più grandi successi di quest'anno, diventando popolare grazie anche alle dirette su Twitch di diversi streamer. Ora il gioco è disponibile per tutti i fan anche sulla console ibrida.Us è un gioco multiplayer che supporta dai 4 ai 10 giocatori. Da 1 a 3 di questi giocatori vengono selezionati casualmente in ogni partita come impostori, mentre gli altri sono compagni di squadra, detti anche "crewmates". L'obiettivo dei compagni di squadra è scoprire gli impostori ...

Eurogamer_it : #AmongUs approda oggi su #NintendoSwitch! -

Ultime Notizie dalla rete : Among approda

Multiplayer.it

Siete abbonati ad Xbox Game Pass? L’annuncio della collection di Yakuza, di Skyrim e di Among Us per gli utenti PC lo migliora sotto tutti i punti di vista. https://twitter.com/Xbox/status/13372268972 ...Secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori nell'ultimo post Twitter, la mappa non sarà l'unica novità in arrivo nel mese di dicembre. A quanto pare infatti, nel corso del mese saranno rivelati anche ...