Youtube offline: impossibile collegarsi per tutta la mattinata del 14 dicembre (Di lunedì 14 dicembre 2020) Brutte notizie per chi cerca di guardare un video online: oggi Youtube è offline. Ogni tentativo di accedere alla piattaforma sarà seguito da un iconico messaggio di errore Youtube offlineOvviamente abbiamo provato: l’unico video che siamo riusciti a vedere per tutta la mattinata del 14 dicembre è stato un video precaricato ieri sera prima di mezzanotte, da un computer che abbiamo lasciato in stop. Il disservizio di Youtube offline segue il crollo generale dei servizi della società di Mountain View, di cui abbiamo parlato qui. Solo nell’ultima ora Youtube ha smesso di essere offline: ma riteniamo che qualche piccolo disservizio di “assestamento” sia inevitabile nel breve periodo. L'articolo proviene ... Leggi su bufale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Brutte notizie per chi cerca di guardare un video online: oggi. Ogni tentativo di accedere alla piattaforma sarà seguito da un iconico messaggio di erroreOvviamente abbiamo provato: l’unico video che siamo riusciti a vedere perladel 14è stato un video precaricato ieri sera prima di mezzanotte, da un computer che abbiamo lasciato in stop. Il disservizio disegue il crollo generale dei servizi della società di Mountain View, di cui abbiamo parlato qui. Solo nell’ultima oraha smesso di essere: ma riteniamo che qualche piccolo disservizio di “assestamento” sia inevitabile nel breve periodo. L'articolo proviene ...

Alien1it : Se #Google controlla pure le vostre luci di casa...e gli altoparlanti... Google outage: #YouTube, Docs and #Gmail k… - SecchiElias : #RT @notiziae: Offline in tutto il mondo i servizi ad autenticazione di #Google tra cui #YouTube, #Gmail,… - _MrWolf_ : RT @notiziae: Offline in tutto il mondo i servizi ad autenticazione di #Google tra cui #YouTube, #Gmail, #GoogleMeet, #Docs, #Drive e #Play… - valmoriani : RT @ilriformista: #Googledown, offline #YouTube, #Gmail e #googledrive in tutto il mondo: stop anche alla Dad con #googleMeet #YouTubeDOWN… - ilriformista : #Googledown, offline #YouTube, #Gmail e #googledrive in tutto il mondo: stop anche alla Dad con #googleMeet… -