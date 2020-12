The Callisto Protocol: il gioco dei creatori di Dead Space è ambientato nell’universo di PUBG (Di lunedì 14 dicembre 2020) The Callisto Protocol, il nuovo progetto del creatore di Dead Space, ha molto in comune con PUBG. Vediamo in questo articolo i dettagli Avete seguito anche voi la serata dei The Game Awards 2020? Se sì, allora è probabile che nel prolisso carosello di giochi inediti mostrati abbiate notato The Callisto Protocol di cui vi abbiamo accennato in quest’articolo. Ebbene, succede spesso che alcuni titoli, apparentemente molto dissimili tra loro, condividano tuttavia lo stesso universo fittizio. Proprio questo è il caso di The Callisto Protocol, il titolo dal creatore di Dead Space, e PUBG che pare saranno ambientati nello stesso setting ma a distanza di diverso tempo. Vediamo di seguito ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 14 dicembre 2020) The, il nuovo progetto del creatore di, ha molto in comune con. Vediamo in questo articolo i dettagli Avete seguito anche voi la serata dei The Game Awards 2020? Se sì, allora è probabile che nel prolisso carosello di giochi inediti mostrati abbiate notato Thedi cui vi abbiamo accennato in quest’articolo. Ebbene, succede spesso che alcuni titoli, apparentemente molto dissimili tra loro, condividano tuttavia lo stesso universo fittizio. Proprio questo è il caso di The, il titolo dal creatore di, eche pare saranno ambientati nello stesso setting ma a distanza di diverso tempo. Vediamo di seguito ...

tuttoteKit : The Callisto Protocol: il gioco dei creatori di Dead Space è ambientato nell'universo di PUBG #Krafton #PC #PS5… - GamingTalker : The Callisto Protocol, gli sviluppatori vogliono creare 'l'horror più spaventoso della prossima generazione'… - Nextplayer_it : The Callisto Protocol interessante survival Horror, probabilmente il più terrificante della next gen. - Eurogamer_it : #TheCallistoProtocol e il legame con #PUBG. - xbox_series : questo per il futuro futuro da tenere d'occhio -