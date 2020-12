Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Alessia Marcuzzi | “Conduttrice forcaiola”

Leggi su chenews

(Di lunedì 14 dicembre 2020)non le manda a dire. Tramite una stories su Instagram scrive una feroce critica nei confronti di, conduttrice de Le Iene Fonte foto: Getty / Gettyè la giornalista ed opinionista che si è fatta conoscere anche per le sue critiche senza filtri. Pure questa volta ha tenuto fede alla sua nomea e tramite il suo profilo di Instagram ha aspramente criticato la showgirl. Perché, vi chiederete., sempre tramite il suo account Instagram, ha pubblicato delle stories in cui mette in evidenza i titoli accusatori dei giornali nei confronti di Nunzia De Girolamo. Si vede proprio, a giudicare dalle parole della ...