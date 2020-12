Riapertura scuole, Fontana: “L’unico sistema che funziona è quello degli orari differenziati” (Di lunedì 14 dicembre 2020) "Come Regione stiamo coordinando una serie di tavoli con le Province per cercare di organizzare quello che io chiedo al Governo dalla scorso mese di maggio: per evitare assembramenti sul trasporto pubblico locale è necessario dilazionare gli ingressi è l'inizio delle diverse attività, sia scolastiche sia lavorative. Questo è l'unico sistema". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 14 dicembre 2020) "Come Regione stiamo coordinando una serie di tavoli con le Province per cercare di organizzareche io chiedo al Governo dalla scorso mese di maggio: per evitare assembramenti sul trasporto pubblico locale è necessario dilazionare gli ingressi è l'inizio delle diverse attività, sia scolastiche sia lavorative. Questo è l'unico". L'articolo .

matteosalvinimi : #Salvini: ho scritto un Whatsapp a Conte e gli ho espresso la mia grande preoccupazione in particolare per la riape… - matteosalvinimi : #Salvini: dialogo con Conte? Vorrei aiutare a risolvere un po' dei problemi normali e concreti delle famiglie itali… - raffaellapaita : Il 7 gennaio è vicino. Quali interventi si stanno programmando per rafforzare il #trasportopubblico? La riapertura… - pborghilivorno : #controcorrente #maiconlalega #coronavirus #salvini è preoccupato per la riapertura delle scuole e per lo stato dei… - seriscary : RT @TizianaBtz: La Germania, Merkel, chiude e ha sempre chiuso guardando alla riapertura. Lavorando solo per quello. Per il futuro. Scuole… -