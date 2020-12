Problemi Gmail e Google Meet oggi 14 dicembre: down i servizi (Di lunedì 14 dicembre 2020) oggi 14 dicembre si registrano Problemi Gmail e Google Meet: la maggior parte dei servizi del colosso di Mountain View non funzionano, non offrendo ai propri utenti la possibilità di svolgere le proprie attività quotidiane (almeno da qualche minuto a questa parte). Le segnalazioni sono tante, troppe per poter pensare la situazione possa risolversi nel giro di poco tempo. Il client di posta elettronica non consente l’accesso, e quindi l’opportunità di consultare la propria casella, né tanto meno di ricevere ed inviare messaggi. Lo stesso può dirsi dell’applicazione di teleconferenza di Big G, anch’essa a terra insieme ad altri servizi, quali YouTube, Google Drive e Google Hangouts. Immaginiamo saranno saltate molte ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020)14si registrano: la maggior parte deidel colosso di Mountain View non funzionano, non offrendo ai propri utenti la possibilità di svolgere le proprie attività quotidiane (almeno da qualche minuto a questa parte). Le segnalazioni sono tante, troppe per poter pensare la situazione possa risolversi nel giro di poco tempo. Il client di posta elettronica non consente l’accesso, e quindi l’opportunità di consultare la propria casella, né tanto meno di ricevere ed inviare messaggi. Lo stesso può dirsi dell’applicazione di teleconferenza di Big G, anch’essa a terra insieme ad altri, quali YouTube,Drive eHangouts. Immaginiamo saranno saltate molte ...

JakyGio : RT @marcocc: Se nell'ultima ora non riuscite a entrare nella vostra gmail o nei google account (classroom, calendar, etc) sappiate che non… - muccinihenry : Opppsss...... Google down/ Da Youtube a Gmail, passando per Meet: problemi in tutta Italia - BrunoGiordan1 : @DiegoFusaro Carissimo, Youtube e gmail sono non in linea. Di questi tempi dà una sensazione brutta, anche perchè s… - mimmo19098523 : @googleitalia Salve non funziona più l'account di posta Gmail. Problemi di sincronizzazione. - FabozziGennaro : RT @Open_gol: Google in affanno in queste ore, con problemi di accesso e funzionamento per i servizi su Gmail, Youtube e Drive #googledown… -