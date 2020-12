Mattarella | Oggi più che mai serve sforzo collettivo

Leggi su agi

(Di lunedì 14 dicembre 2020) AGI - "Solo uno sforzo collettivo, solo un multilateralismo efficace, potranno consentire alla Comunità internazionale di superare questa emergenza e di affrontare sfide globali, dai cambiamenti climatici, ai flussi migratori, alla digitalizzazione e a quella,più che mai attuale, della costruzione di società resilienti". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 60esimo anniversario dell'accordo istitutivo dell'Ocse. "L'intento di disegnare un modello di sviluppo aggiornato e in grado di tramutare sfide in opportunità, richiede una risposta ampia, comune, che abbracci la società nel suo complesso", aggiunge. "La sfida per l'Ocse è ricucire le lacerazioni sociali" Nell'anno della pandemia da Covid l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, "come sessant'anni fa, si trova di fronte alla ...