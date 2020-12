Il down di Google è durato un'ora. Gmail, YouTube e Classroom sono tornati online (Di lunedì 14 dicembre 2020) AGI - I servizi di Google sono rimasti bloccati per circa un'ora in numerose nazioni, tra cui Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia. La homepage del motore di ricerca e alcune funzioni di ricerca non erano disponibili ma YouTube, Gmail, Google Docs, Google Calendar, Google Home, Nest, Google Classroom e praticamente ogni altro servizio del colosso di Mountain View risultavano non funzionanti. I disservizi sono stati rilevati alle 12,55 ora italiana e sono stati risolti alle 13,52. "Il problema riscontrato dovrebbe essere stato risolto per la stragrande maggioranza degli utenti interessati" scrive Google, "Continueremo a lavorare al ripristino del servizio per gli utenti che continuano a ... Leggi su agi (Di lunedì 14 dicembre 2020) AGI - I servizi dirimasti bloccati per circa un'ora in numerose nazioni, tra cui Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia. La homepage del motore di ricerca e alcune funzioni di ricerca non erano disponibili ma YouTube,Docs,Calendar,Home, Nest,e praticamente ogni altro servizio del colosso di Mountain View risultavano non funzionanti. I disservizistati rilevati alle 12,55 ora italiana estati risolti alle 13,52. "Il problema riscontrato dovrebbe essere stato risolto per la stragrande maggioranza degli utenti interessati" scrive, "Continueremo a lavorare al ripristino del servizio per gli utenti che continuano a ...

