Diego Dalla Palma ha subito bullismo quando ancora non si usava questa parola

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 14 dicembre 2020)era piccolo è stato in coma, ha avuto la meningite, si è salvato ma non è stato semplice nemmeno dopo. A Oggi è un altro giorno ha raccontato sereno delnon si chiamava così, degli abusi, del perdono. Più di tutto ci ha lasciato senza parole il suo racconto della telefonata ricevuta dal prete che aveva abusato di lui ragazzino. “I compagni di scuola mi hanno fatto del male, lo facevano perché ero un po’ effeminato e poi dopo il coma non potevo fare tante cose, non si può stare al sole, nemmeno fare sport, ed ero un bambino isolato e vedevosituazione così penalizzante per me e poi mi prendevano in giro forse perché avevamo le vacche. Tutto questo mi ha dato un forte senso di rivalsa ma ne avevo ...