Chiusa fuori casa: donna morta infilzata nel recinto a -20°C (Di lunedì 14 dicembre 2020) Rimasta bloccata nel giardino, la donna ha tentato di scavalcare il recinto, ma è morta congelata a – 20°C. In Russia, una donna è morta congelata a una temperatura di 20°C sotto lo zero. Il tragico evento ha avuto luogo in un paese del Bashkortostan, regione russa compresa tra il Volga e gli Urali. Secondo quanto L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 14 dicembre 2020) Rimasta bloccata nel giardino, laha tentato di scavalcare il, ma ècongelata a –. In Russia, unacongelata a una temperatura disotto lo zero. Il tragico evento ha avuto luogo in un paese del Bashkortostan, regione russa compresa tra il Volga e gli Urali. Secondo quanto L'articolo proviene da YesLife.it.

