Cagliari, ds Carta: "Nainggolan? Di Francesco non è rassegnato. Sarebbe top player per noi ma…"

Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, è intervenuto ieri ai microfoni di Videolina per parlare del momento dei sardi a poche ore dalla sconfitta contro l'Inter nell'11^ giornata di Serie A. Non solo campionato ma anche mercato nelle parole del dirigente rossoblù.

Carta: campionato e mercato

caption id="attachment 1028701" align="alignnone" width="486" Nainggolan, getty images/caption

"Il risultato non è bugiardo ma è immeritato", ha detto Carta a proposito della gara persa contro l'Inter. "Volevamo dare continuità dopo Spezia e Verona, avevamo preparato bene la partita per dare un segnale forte. Lo abbiamo dato per ampi tratti, poi contro le grandi squadre gli errori si pagano. Ma guardando la prestazione siamo stati bravi. Dobbiamo percepire il rischio, gestire i momenti, su questo saranno bravi il mister e ...

