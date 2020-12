Benevento-Lazio | le designazioni | Pairetto e altri due protagonisti c’erano col Sassuolo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– A distanza di pochi giorni, ilritroverà tredel match con ilandato in scena venerdì scorso. Domani sera, ore 20:45, al “Ciro Vigorito” ci saranno Lucadi Nichelino, Michael Fabbri di Ravenna e Salvatore Longo di Paola.dirigerà il match tra i giallorossi e la, mentre Fabbri e Longo saranno rispettivamente responsabile e assistente al var. Tutti e tre erano al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia: il fischietto di Nichelino era il responsabile al var e segnalò al direttore di gara (Sozza) l’espulsione di Haraslin per il fallo su Letizia, Fabbri era il quarto uomo e con lui in campo c’era anche Longo in qualità di primo assistente. A completare il quadro delle ...