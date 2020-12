Benedetta Parodi risveglio traumatico: “Catapultata fuori di casa” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Benedetta Parodi, conduttrice di Bake Off-Italia e autrice di diversi successi letterari che parlano di cucina, sul suo account Instagram ha parlato della sua giornata particolare. Iniziata, però, col piglio sbagliato. Ecco cosa ha detto. Il racconto di Benedetta Parodi Sul suo account Instagram ufficiale, la conduttrice di Bake Off-Italia Benedetta Parodi, in alcune stories, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 14 dicembre 2020), conduttrice di Bake Off-Italia e autrice di diversi successi letterari che parlano di cucina, sul suo account Instagram ha parlato della sua giornata particolare. Iniziata, però, col piglio sbagliato. Ecco cosa ha detto. Il racconto diSul suo account Instagram ufficiale, la conduttrice di Bake Off-Italia, in alcune stories, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

doudeelle : RT @fa_buio: C’è proprio bisogno di una rete finanziata dalla Bolla per la Bolla che riporti in tv Geppi, Victoria Cabello, Alba Parietti,… - francois_sade : @graziasteps @RitaB66743159 @NinaRicci_us beh mi dispiace GRAZZIUCCIA .. ma CITA non te la posso fare , l' ho gia… - frac933 : Allora, è andata così: - Ciao Benedetta Parodi, ti va di fare il Grande Fratello? - No guardi ha sbagliato numero,… - devine_hug : Io che mi aspettavo il conto alla rovescia in stile Benedetta Parodi, mi ero illusa per un attimo #JuniorBakeOff -