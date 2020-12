A Bologna si vive meglio: la classifica sulla qualità della vita 2020 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Sole 24 Ore ha stilato l’elenco annuale che attesta le città migliori d’Italia per qualità della vita: sul podio Bologna, Bolzano e Trento. Foto di alex1965 da PixabayAl primo posto della classifica del 2020 targata dal Sole 24 Ore sulla qualità della vita c’è Bologna. Il capoluogo dell’Emilia Romagna ha guadagnato 13 posizioni rispetto all’elenco dello scorso anno, portando con sé altre cinque province della regione, classificatesi tra le prime venti città: Parma all’ottava posizione, Forlì Cesena e Modena al 14esimo e 15esimo posto, e Reggio Emilia al 17esimo gradino. In cima alla classifica, subito dopo ... Leggi su ck12 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Sole 24 Ore ha stilato l’elenco annuale che attesta le città migliori d’Italia per: sul podio, Bolzano e Trento. Foto di alex1965 da PixabayAl primo postodeltargata dal Sole 24 Orec’è. Il capoluogo dell’Emilia Romagna ha guadagnato 13 posizioni rispetto all’elenco dello scorso anno, portando con sé altre cinque provinceregione,tesi tra le prime venti città: Parma all’ottava posizione, Forlì Cesena e Modena al 14esimo e 15esimo posto, e Reggio Emilia al 17esimo gradino. In cima alla, subito dopo ...

