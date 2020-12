Traffico Roma del 13-12-2020 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 dicembre 2020) Luceverdedei ritrovate in studio Tiziana Raimondi non molto ilsulle principali arterie della capitale su via Salaria brevi rallentamenti in prossimità dei lavori dall’aeroporto dell’Urbe a via Gaiole in Chianti in direzione del centro cittàintenso in centro in particolare su via del Muro Torto in fila verso il Lungotevere rallentamenti Anche in alcuni tratti e del lungotevere vicino a Testaccio all’altezza dell’isola Tiberina è in zona Trastevere Per quanto riguarda il trasporto pubblico ferma la linea tram 2 e al suo posto servizio con autobus per tutte le notizie suviabilità e trasporto pubblico e anche per tutte le informazioni utili legate all’emergenza coronavirus potete consultare il sitopunto luceverde.it bene tutto Grazie per l’attenzione un servizio a ...