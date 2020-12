SPOSTAMENTI NATALE, VERTICE GOVERNO CONTE/ 3 ipotesi deroghe Dpcm su ‘piccoli’ Comuni (Di domenica 13 dicembre 2020) SPOSTAMENTI a NATALE tra Comuni, il caos nel GOVERNO sul Dpcm: lo scontro rigoristi-aperturisti e gli scenari nel VERTICE CONTE-capidelegazione oggi alle 19. deroghe decreto: 3 ipotesi Leggi su ilsussidiario (Di domenica 13 dicembre 2020)tra, il caos nelsul: lo scontro rigoristi-aperturisti e gli scenari nel-capidelegazione oggi alle 19.decreto: 3

LucaBizzarri : C’è solo una cosa peggiore di impedire gli spostamenti tra i Comuni nei giorni di Natale. Permetterli perché se no la gente si incazza. - matteosalvinimi : #Salvini: No a spostamenti dal 21.12 al 06.01 è misura per ricchi. Puoi permetterti di partire per 3 settimane di v… - NicolaPorro : I nostri sovrani ci “permettono” (forse) gli spostamenti tra Comuni a #Natale. Ma non basta per scagionarli ??… - vicce63 : @GustavoMichele6 A Conte lo avrebbero fatto a pezzi. Già quando ha prolungato lo stato di emergenza a fine luglio l… - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: Alle 19 e’ previsto a #PalazzoChigi un vertice fra #Conte e i capi delegazione della maggioranza per definire la questio… -