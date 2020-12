Recovery: Boschi, 'Conte non può scegliere da solo, serve confronto nel merito' (Di domenica 13 dicembre 2020) Roma, 13 dic (Adnkronos) - Sul Recovery "non può scegliere da solo Conte, scegliamo insieme, anche con l'opposizione, in Parlamento". Lo ha detto Maria Elena Boschi a Mezz'ora in più. La task force "ha lasciato molti dubbi. Sostituire il governo con la task force ci è sembrato un modo per aggirare le istituzioni: tagliamo 300 parlamentari, non mettiamo 300 consulenti", ha spiegato la capogruppo di Iv alla Camera chiedendo un "confronto vero sul merito. I ministri, tutti, non sapevano cosa c'era nel Recovery fund. E' evidente che c'è un problema, vorremo fosse coinvolto il Parlamento". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Roma, 13 dic (Adnkronos) - Sul"non puòda, scegliamo insieme, anche con l'opposizione, in Parlamento". Lo ha detto Maria Elenaa Mezz'ora in più. La task force "ha lasciato molti dubbi. Sostituire il governo con la task force ci è sembrato un modo per aggirare le istituzioni: tagliamo 300 parlamentari, non mettiamo 300 consulenti", ha spiegato la capogruppo di Iv alla Camera chiedendo un "vero sul. I ministri, tutti, non sapevano cosa c'era nelfund. E' evidente che c'è un problema, vorremo fosse coinvolto il Parlamento".

fattoquotidiano : Lite Boschi-Gruber in diretta: “A noi interessa come sono spesi soldi del Recovery”. “Avete minacciato crisi govern… - ilriformista : Attacco ‘grillino’ della #Gruber alla #Boschi: “Chi se ne frega del Recovery, perché l’hai baciato?” @AngelaAzzaro… - Laila76913893 : RT @Mezzorainpiu: 'Serve un confronto vero, i ministri stessi non sapevano cosa ci fosse nel Recovery Fund. Speranza ha detto di aver appre… - TgLa7 : Recovery, #Boschi: non vogliamo crisi ma non siamo yes man Rimpasto non e' obiettivo, priorità è coinvolgimento su… - mario_bontempo : RT @Mezzorainpiu: 'Serve un confronto vero, i ministri stessi non sapevano cosa ci fosse nel Recovery Fund. Speranza ha detto di aver appre… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Boschi Recovery: Boschi, 'Conte non può scegliere da solo, serve confronto nel merito' SardiniaPost Recovery: Boschi, 'ancora nessuna convocazione da Conte' non abbiamo avuto nessuna convocazione o confronto con il governo e il presidente del Consiglio nè sono previsti incontri in settimana, leggo che dovrebbero esserci, aspettiamo". Lo ha detto Maria ... Recovery: Boschi, 'non vogliamo la crisi e il rimpasto è argomento chiuso' Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Non vogliamo la crisi e l'argomento rimpasto è chiuso". Lo ha detto Maria Elena Boschi a Mezz'ora in più. non abbiamo avuto nessuna convocazione o confronto con il governo e il presidente del Consiglio nè sono previsti incontri in settimana, leggo che dovrebbero esserci, aspettiamo". Lo ha detto Maria ...Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Non vogliamo la crisi e l'argomento rimpasto è chiuso". Lo ha detto Maria Elena Boschi a Mezz'ora in più.