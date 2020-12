Milan Parma 1-2 LIVE: accorcia le distanze Theo Hernandez (Di domenica 13 dicembre 2020) Allo stadio San Siro, il match valido per l’11ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Milan e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “San Siro”, Milan e Parma si affrontano nel match valido per l’11ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Milan Parma 1-2 MOVIOLA 65? Tiro di Calhanoglu – Punizione del fantasista turco che termina tra le braccia di Sepe 59? Gol del Milan – Calcio d’angolo di Calhanoglu su cui Theo Hernandez di testa supera Sepe 56? Gol del Parma – Hernani s’invola sulla destra sfuggendo a Kessié, cross in mezzo su cui Kurtic di testa batte Donnarumma 51? Traversa di Calhanoglu – Destro del turco che scheggia la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Allo stadio San Siro, il match valido per l’11ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “San Siro”,si affrontano nel match valido per l’11ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-2 MOVIOLA 65? Tiro di Calhanoglu – Punizione del fantasista turco che termina tra le braccia di Sepe 59? Gol del– Calcio d’angolo di Calhanoglu su cuidi testa supera Sepe 56? Gol del– Hernani s’invola sulla destra sfuggendo a Kessié, cross in mezzo su cui Kurtic di testa batte Donnarumma 51? Traversa di Calhanoglu – Destro del turco che scheggia la ...

AntoVitiello : #Leao oggi allenamento personalizzato e ultima parte in gruppo con la squadra. #Bennacer e #Ibrahimovic ancora indi… - AntoVitiello : Ancora allenamento personalizzato per #Ibrahimovic, difficile il recupero per il #Parma. Allenamento in gruppo invece per #Bennacer #Milan - LIRossoNera : #Milan #SerieA #MilanParma #livornorossoneralive @MassimoLandi7 ???? Milan ?? Parma ????: corner per il Parma - PianetaMilan : #MilanParma, @IsmaelBennacer infortunato: al suo posto #Tonali - #calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM @acmilan… - LIRossoNera : #Milan #SerieA #MilanParma #livornorossoneralive @MassimoLandi7 ???? Milan ?? Parma ????: ennesimo corner per il Milan -