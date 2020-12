La storia di Santa Lucia, perché è considerata la protettrice degli occhi? (Di domenica 13 dicembre 2020) Il 13 dicembre si celebra Santa Lucia, una festa molto sentita in tutto il mondo. È considerata dai devoti la protettrice degli occhi, dei ciechi, degli oculisti, degli elettricisti e degli scalpellini e viene spesso invocata contro le malattie degli occhi come la cecità, la miopia e l’astigmatismo La storia di Santa Lucia La giovane donna nacque a Siracusa, in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 13 dicembre 2020) Il 13 dicembre si celebra, una festa molto sentita in tutto il mondo. Èdai devoti la, dei ciechi,oculisti,elettricisti escalpellini e viene spesso invocata contro le malattiecome la cecità, la miopia e l’astigmatismo LadiLa giovane donna nacque a Siracusa, in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Democristiano7 : @gipsylenu Wow non la conoscevo. A Palermo la storia di Santa Lucia è solamente quella che ho tuittato prima ?? - Freek43186057 : @StefanoMarw Si vero....che è sta storia....mai visto un regalo per santa Lucia ?? - Ghera967 : RT @Eurosport_IT: Nel giorno di Santa Lucia riviviamo questa affascinante storia di bimbi predestinati ????? #13Dicembre | #Rossi | #Prato… - Chiaraandy : RT @Eurosport_IT: Nel giorno di Santa Lucia riviviamo questa affascinante storia di bimbi predestinati ????? #13Dicembre | #Rossi | #Prato… - Democristiano7 : Per commemorare questo momento della storia della città, sin da allora, ogni anno nel giorno di Santa Lucia i paler… -