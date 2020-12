La farsa che smaschera De Luca Come in “Una poltrona per due” (Di domenica 13 dicembre 2020) Quello che è successo in Campania è una vicenda emblematica. E’ la storia di un’eccellenza europea, la cardiochirurgia dell’Ospedale Ruggi di Salerno e dell’insediamento Come primario del dottor Enrico Coscioni, gran consigliere alla Sanità del governatore De... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 13 dicembre 2020) Quello che è successo in Campania è una vicenda emblematica. E’ la storia di un’eccellenza europea, la cardiochirurgia dell’Ospedale Ruggi di Salerno e dell’insediamentoprimario del dottor Enrico Coscioni, gran consigliere alla Sanità del governatore De... Segui su affaritaliani.it

fattoquotidiano : LA FARSA - Renzi accusa Conte di ciò che faceva lui [di @lucadecarolis] - ZZiliani : Continua lo sbalordimento senza fine dei media italiani di fronte agli sviluppi dell’inchiesta sull’esame farsa di… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Dicembre: Renzi accusa Conte di ciò che faceva lui. La farsa minacce senza c… - Affaritaliani : La farsa che smaschera De Luca Come in “Una poltrona per due” - Marco_dalformai : @eallorail_pd @GuidoCrosetto @ricpuglisi ma ti dico di piu, non mi ne frega niente, e' un processo farsa, ma il ton… -

Ultime Notizie dalla rete : farsa che La farsa che smaschera De Luca. La doppia cardiochirurgia, il caso Coscioni Affaritaliani.it Venezuela, un tesoro inaspettato cambia la vita di un villaggio di pescatori A Guaca sulla costa caraibica venezuelana anelli, catene e preziosi si sono riversati sulla spiaggia. E le condizioni degli abitanti, messi a dura prova dalla crisi, sono migliorata un poco ... La farsa che smaschera De Luca. La doppia cardiochirurgia, il caso Coscioni La doppia cardiochirurgia di Salerno nel regno di De Luca ‘Vicienz Pol Pot’. Un’eccellenza del Sud si trasforma in una ‘Una poltrona per due’. In 3 puntate ... A Guaca sulla costa caraibica venezuelana anelli, catene e preziosi si sono riversati sulla spiaggia. E le condizioni degli abitanti, messi a dura prova dalla crisi, sono migliorata un poco ...La doppia cardiochirurgia di Salerno nel regno di De Luca ‘Vicienz Pol Pot’. Un’eccellenza del Sud si trasforma in una ‘Una poltrona per due’. In 3 puntate ...