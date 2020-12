"Irrispettoso nei confronti di Mattarella". Retroscena: Cav-Meloni, un siluro contro Salvini (Di domenica 13 dicembre 2020) C'è una frattura nel centrodestra. Le mosse di Matteo Salvini per essere protagonista in una eventuale crisi di governo non ha avuto l'apprezzamento di Giorgia Meloni. Un possibile governo di transizione, con tutti dentro, per andare presto a nuove elezioni., questa l'idea di Salvini che non è stata gradita dalla Meloni. "Mai con Pd e Cinquestelle", il mantra del leader dei Fratelli d'Italia. Ma il capo leghista vuole avere un ruolo più forte da leader del centrodestra con gli uomini di Forza Italia che non parlano e non commentano gli ultimi movimenti del leader della Lega. Salvini allora ha cercato di spostare il dibattito sul futuro del Quirinale. Ma anche qui non ha trovato l'appoggio della Meloni e neanche di Berlusconi perché "Irrispettoso nei ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) C'è una frattura nel centrodestra. Le mosse di Matteoper essere protagonista in una eventuale crisi di governo non ha avuto l'apprezzamento di Giorgia. Un possibile governo di transizione, con tutti dentro, per andare presto a nuove elezioni., questa l'idea diche non è stata gradita dalla. "Mai con Pd e Cinquestelle", il mantra del leader dei Fratelli d'Italia. Ma il capo leghista vuole avere un ruolo più forte da leader del centrodestra con gli uomini di Forza Italia che non parlano e non commentano gli ultimi movimenti del leader della Lega.allora ha cercato di spostare il dibattito sul futuro del Quirinale. Ma anche qui non ha trovato l'appoggio dellae neanche di Berlusconi perché "nei ...

