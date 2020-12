Il rimpasto | in pedissequa applicazione del manuale Cencelli

Leggi su formiche

(Di domenica 13 dicembre 2020)è un termine che sa di panificazione, di mescolamento di vari ingredienti. Proprio in questa accezione viene usata in diritto costituzionale per indicare una modifica della composizione del governo, cioè un nuovo “impasto” all’interno dei partiti per rinsaldare un governo un po’ fragile. Ovviamente di “” non si parla in Costituzione, ma è un termine che nasce dalla prassi parlamentare e probabilmente dal, cioè da quelle regole fondamentali ideate negli anni ‘70 da Massimiliano, giovane assistente dell’onorevole democristiano Sarti. Infatti, in epoca di Statuto albertino si parlava di “rotazioni” ministeriali per cui possiamo davvero pensare che il termine “” sia da attribuire ae al mondo della democrazia ...