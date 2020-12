Hakimi, nulla di grave: è uscito per crampi (Di domenica 13 dicembre 2020) Achraf Hakimi ha dovuto abbandonare il terreno di gioco all’83esimo minuto nella rimonta nerazzurra contro il Cagliari, soli 37 minuti per lui che era subentrato a Perisic dopo l’intervallo. DAZN riferisce che per l’ex Dortmund non è nulla di grave, ma crampi dovuti ad una contusione. Foto: Twitter ufficiale Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 dicembre 2020) Achrafha dovuto abbandonare il terreno di gioco all’83esimo minuto nella rimonta nerazzurra contro il Cagliari, soli 37 minuti per lui che era subentrato a Perisic dopo l’intervallo. DAZN riferisce che per l’ex Dortmund non èdi, madovuti ad una contusione. Foto: Twitter ufficiale Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

