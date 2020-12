GfVip, Pierpaolo sbotta: ‘non voglio più parlare di lei’ (Di domenica 13 dicembre 2020) Chi si aspettava un crollo da parte di Pierpaolo Pretelli, orfano di Elisabetta Gregoraci nella casa del GfVip, sarà rimasto deluso. È tutt’altro che triste: non vuole più parlare di lei. LEGGI ANCHE: — GfVip, televoto truccato? Scoppia il caos per i voti Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello di Elisabetta Gregoraci, tutti si aspettavano (compresa Eli) di veder scendere almeno una lacrima sul volto di Pierpaolo.. o almeno un velo di tristezza. Ma niente di tutto ciò è accaduto. Pierpaolo sta benissimo e anzi sembra rinato. Lo conferma lui stesso parlando con Giulia Salemi. “Ieri mi sono sentito in colpa di essere felice. Ragazzi ma stiamo scherzando? Oggi stavo malissimo perché ero felice? Non esiste, ma non esiste davvero. Questo per una persona che ha sempre messo davanti ... Leggi su funweek (Di domenica 13 dicembre 2020) Chi si aspettava un crollo da parte diPretelli, orfano di Elisabetta Gregoraci nella casa del, sarà rimasto deluso. È tutt’altro che triste: non vuole piùdi lei. LEGGI ANCHE: —, televoto truccato? Scoppia il caos per i voti Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello di Elisabetta Gregoraci, tutti si aspettavano (compresa Eli) di veder scendere almeno una lacrima sul volto di.. o almeno un velo di tristezza. Ma niente di tutto ciò è accaduto.sta benissimo e anzi sembra rinato. Lo conferma lui stesso parlando con Giulia Salemi. “Ieri mi sono sentito in colpa di essere felice. Ragazzi ma stiamo scherzando? Oggi stavo malissimo perché ero felice? Non esiste, ma non esiste davvero. Questo per una persona che ha sempre messo davanti ...

