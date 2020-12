‘Gf Vip 5’ | Francesco Oppini punge Cristiano Malgioglio | Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini E su Tommaso Zorzi e la vicinanza tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi afferma che…

Leggi su isaechia

(Di domenica 13 dicembre 2020)è stato uno dei grandi protagonisti del Gf Vip 5. Il figlio di Alba Parietti finalmente si è fatto conoscere per il suo carattere e le sue qualità. Numerosi sono i legami che ha stretto nella Casa, ma è quello conche ha colpito più di tutti. In diretta su Casa Chi,ha quindi commentato l’avventura nel reality che ha abbandonato solo una settimana fa. Innanzitutto,ha chiarito che più in là vorrebbe partecipare ad un aereo per: Lo farei volentieri se quando verrà organizzato me ne verrà data la possibilità. Su domanda della giornalista,ha quindi elencato le persone con cui rimarrà in contatto fuori dal programma: Oltre, ti dico Stefania Orlando perché è molto ...