Fontana di Trevi ' chiusa' | causa troppa folla

AGI - È stata isolata dalla polizia locale di Roma Capitale l'area di Fontana di Trevi, a Roma, a causa di un assembramento di persone. Secondo quanto si apprende, i vigili procederanno a una graduale ...Domenica di festa in Italia. Come prevedibile anche a Roma si sono registrate code per lo shopping di Natale. Tant'è che l'area della Fontana di Trevi è stata ...