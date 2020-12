Cloud9 dice addio al roster di VALORANT

Leggi su esports247

(Di domenica 13 dicembre 2020) Specifichiamo che si tratta delcoreano appartenete all’organizzazione Esport,. La società ha deciso di sciogliere ilche gareggiava per. Ilha gareggiato per il torneo First Strike e si è classificato al terzo/quarto posto, perdendo la semifinale contro i Vision Strikers. La notizia del suo scioglimento arriva dopo circa una settimana. Anche se è stata l’unica squadra coreana a vincere una mappa contro i Vision Strikers, hanno comunque avuto una sconfitta devastante per 0-13. Il che non è poco, ammettiamolo. Ilera formato da Park “Bazzi” Jun-ki, Kim “DoYa” Do-gyeong, Yoo “Moothie” Seung-woo, Byeon “Munchkin” Sang-beom e Kang “Try” Tae -wook, con Yoon “Autumn” Eu-teum come coach. Era stato annunciato a fine agosto di questo anno, per poi ...