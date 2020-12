Alex Palmieri debutta sulla tv albanese | performance e interviste

Leggi su biccy

(Di domenica 13 dicembre 2020) Nonostante il periodo difficile anche per gli artisti,sta facendo di tutto per promuovere al meglio il suo album Wrong. Dopo essere sbarcato nel Regno Unito con Beatrice che è in rotazioneBBC Radio, adesso il bel milanese approderà a Tirana in Albania. E mi sembra già di leggere qualche lettore che scriverà ‘ma deve tornare per forza in Italia’? Poco prima della pandemiasi era esibito in Germania, ma adesso si sta preparando per unain diretta su Klan Tv nel programma “Christmas in Tirana”, di cui sarà ospite insieme a Ornella Muti. Un’esibizione di 9 minuti e varietelevisive cherilascerà in altri programmi albanesi. Non si tratta quindi solo di una toccata e fuga, ma di un tour ...