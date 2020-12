Via libera negli Stati Uniti alla Fedral and drug administration a Pfizer biontech, si parte lunedì (Di sabato 12 dicembre 2020) La vicepresidente eletta Harris: 'Distribuiremo 100 milioni di dosi'. Il virus fa nuovi record nel Paese: 231.775 casi e 3.309 morti in 24 ore Leggi su tg.la7 (Di sabato 12 dicembre 2020) La vicepresidente eletta Harris: 'Distribuiremo 100 milioni di dosi'. Il virus fa nuovi record nel Paese: 231.775 casi e 3.309 morti in 24 ore

enpaonlus : L’orsa Jj4 resta libera, il consiglio di Stato sospende l’ordinanza di cattura disposta dalla provinc…… - enpaonlus : Piemonte, via libera alla caccia nonostante i divieti anti-Covid: 'È stato di necessità'. Scoppia l…… - FMCastaldo : Grazie all'impegno del Presidente #Conte in Europa otteniamo il via libera al #RecoveryFund. Umiltà, dedizione, ser… - swamilee : @rudylegh 'Nessun via libera agli spostamenti' e in giro c'è IL MONDO da settimana scorsa almeno - lazylavinia : Scusate una domanda Ma come DIAVOLO è possibile che l’usl dia il via libera di circolazione ad una persona che dop… -