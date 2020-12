Rigore per il Sassuolo, decisione giusta? Fonseca dice la sua (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Episodi simili, decisioni diverse. Il Rigore concesso ieri sera da Sozza al Sassuolo ha sollevato qualche perplessità tra i romanisti che la scorsa settimana recriminarono un penalty dello stesso genere proprio nel match con i neroverdi di De Zerbi. L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, è tornato sull’argomento oggi in conferenza stampa: “Non mi spiego come sia possibile vedere una simile disparità di trattamento da una settimana all’altra. Non mi piace cercare alibi, ma gli episodi parlano da soli e non ho dubbi in questo caso. Le situazioni sono le stesse ma sono state trattate in modo totalmente diverso. Penso che l’arbitro di ieri non ha sbagliato”, ha dichiarato Fonseca sottolineando come il Rigore ci fosse anche una settimana fa. In quel caso, però, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Episodi simili, decisioni diverse. Ilconcesso ieri sera da Sozza alha sollevato qualche perplessità tra i romanisti che la scorsa settimana recriminarono un penalty dello stesso genere proprio nel match con i neroverdi di De Zerbi. L’allenatore della Roma, Paulo, è tornato sull’argomento oggi in conferenza stampa: “Non mi spiego come sia possibile vedere una simile disparità di trattamento da una settimana all’altra. Non mi piace cercare alibi, ma gli episodi parlano da soli e non ho dubbi in questo caso. Le situazioni sono le stesse ma sono state trattate in modo totalmente diverso. Penso che l’arbitro di ieri non ha sbagliato”, ha dichiaratosottolineando come ilci fosse anche una settimana fa. In quel caso, però, ...

pisto_gol : Sas-Ben 1:0 82’ Spinta con tutte e due le mani di Berardi su Dabò: sarebbe rigore per il Benevento, ma per l’arbitr… - juventusfc : 50' | Calcio di rigore per la Juve! Langlet tocca il pallone con la mano a centro area per anticipare @WMckennie e… - PaoloGentiloni : L’arrivo dei #vaccini restituisce speranza nel futuro, ma non cancella in un attimo la pandemia. Approvarli con rig… - erroriarbitrali : #SassuoloBenevento, il rigore da tre punti assegnato ai neroverdi per un tocco di mano di #Tuia su un cross di… - davideinno85 : RT @francescoceccot: Siamo il paese dove si discute della riduzione della squalifica a Morata per la frase'Quello era un rigore imbarazzant… -