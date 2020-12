Party in casa con musica e schiamazzi: sanzionate 17 persone in via Nazionale (Di sabato 12 dicembre 2020) Una festa in piena regola e anche in pieno . Diciassette giovani sono stati sanzionati ieri sera nel centro di per aver organizzato un Party in casa ignorando i divieti dovuti al Covid. Gli agenti ... Leggi su leggo (Di sabato 12 dicembre 2020) Una festa in piena regola e anche in pieno . Diciassette giovani sono stati sanzionati ieri sera nel centro di per aver organizzato uninignorando i divieti dovuti al Covid. Gli agenti ...

nano_nano_nano9 : Ma #claudiosona non era quello che certe cose le fai a casa tua??!! Come cambiano le cose quando capisci che se no… - dandelyeomie : sono a casa da sola dopo una vita sto avendo un party con puggy sto blastando gigi dag - Sydwerehere : Qui Trump dà buca agli ospiti del party di Natale alla Casa Bianca A parte l’idiozia di un party di Natale in piena… - BoysBHOfficial : RT @Manolovilla14: Una semplice serata a casa tra amici si trasforma in una Gang Bang Party... ????????? Tre giovani porcelli ventenni pronti a… - jeni11021 : RT @always__shines: come andrà domani sera: dopo il party baccalà si presenta a casa di serkan lui sotto schok perché non capisce cazzo ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Party casa I vicini di casa di Genovese e i party a “Terrazza sentimento”: “Anni da incubo” Fanpage.it Roma, festa con musica e schiamazzi in via Nazionale: sanzionate 17 persone

Una festa in piena regola e anche in pieno coprifuoco. Diciassette giovani sono stati sanzionati ieri sera nel centro di Roma per aver organizzato un party in casa ignorando i divieti dovuti ...

Drogava e abusava delle amichette della figlia 12enne durante pigiama party: 46enne in carcere

Secondo quanto ricostruito dall’accusa e confermato dalla sentenza di condanna, l’uomo approfittava delle occasioni nelle quali la figlia ...

Una festa in piena regola e anche in pieno coprifuoco. Diciassette giovani sono stati sanzionati ieri sera nel centro di Roma per aver organizzato un party in casa ignorando i divieti dovuti ...Secondo quanto ricostruito dall’accusa e confermato dalla sentenza di condanna, l’uomo approfittava delle occasioni nelle quali la figlia ...