Napoli-Sampdoria | i 23 convocati di Ranieri | presente Quagliarella | out Bereszynski

(Di sabato 12 dicembre 2020) Claudioha23 atleti, in vista della sfida tra ile la sua, di scena allo stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico italiano dovrà fare a meno die Keità Balde, entrambi indisponibili per problemi muscolari. Di seguito le scelte del tecnico blucerchiato: chiamato in causa anche, leader del gruppo ligure.PORTIERI: Audero, Letica, Ravaglia. DIFENSORI: Augello, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida. CENTROCAMPISTI: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Le’ris, Silva, Thorsby, Verre. ATTACCANTI: Gabbiadini, La Gumina,, Ramírez. SportFace.