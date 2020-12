Miozzo (Cts): «Non serve una laurea in Astronomia per garantire il rientro a scuola» (Di sabato 12 dicembre 2020) La Stampa intervista Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico. Si dice contrario all’allentamento dei divieti agli spostamenti degli italiani durante le feste di Natale. «Gli spostamenti durante il periodo natalizio andrebbero ridotti, non aumentati. Questo virus non ci consente deroghe. Noi abbiamo già espresso la nostra grande preoccupazione. Questa è una decisione politica, responsabilità del governo e, nel caso, del Parlamento. Noi tecnici abbiamo più volte sottolineato i rischi legati al movimento di un gran numero di persone». Miozzo parla di scuola. «E’ dalla fine di aprile che discutiamo di trasporti scolastici, ingressi scaglionati, monitoraggio sanitario, tamponi rapidi. Credo che in moltissime realtà locali ci siano le condizioni per garantire la didattica in presenza, in altre è ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 dicembre 2020) La Stampa intervista Agostino, coordinatore del Comitato tecnico scientifico. Si dice contrario all’allentamento dei divieti agli spostamenti degli italiani durante le feste di Natale. «Gli spostamenti durante il periodo natalizio andrebbero ridotti, non aumentati. Questo virus non ci consente deroghe. Noi abbiamo già espresso la nostra grande preoccupazione. Questa è una decisione politica, responsabilità del governo e, nel caso, del Parlamento. Noi tecnici abbiamo più volte sottolineato i rischi legati al movimento di un gran numero di persone».parla di. «E’ dalla fine di aprile che discutiamo di trasporti scolastici, ingressi scaglionati, monitoraggio sanitario, tamponi rapidi. Credo che in moltissime realtà locali ci siano le condizioni perla didattica in presenza, in altre è ...

